Ambtenaren Franekeradeel zitten tijdelijk in units

Inwoners van de gemeente Franekeradeel kunnen binnenkort niet meer terecht in hun gemeentehuis. De medewerkers van de gemeente zitten van komende maandag niet meer in het gemeentehuis in Faneker. Dat wordt de komende maanden verbouwd, zodat op 1 januari de nieuwe fusiegemeente Waadhoeke in het gebouw kan. Ambtenaren van Franekeradeel moeten tot die tijd uitwijken naar drie units naast het gemeentehuis. "We staan er positief tegenover, maar het is toch ook wel spannend", vertelt projectleider Meiny Hummel.