Marja van der Meer (46) uit Engelum stopt als PvdA-statenlid. Ze wordt per 1 mei griffier bij de gemeente Schiermonnikoog. Ze gaat die deeltijdbaan combineren met haar huidige baan bij zorgcentrum it Bildt in Sint-Annaparochie. Van der Meer volgde in 2015 Hans Konst op. Haar opvolger is Harry Balgobind (61) uit Drachten. Balgobind is al langer betrokken bij de PvdA-statenfractie.