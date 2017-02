Stoppersregeling heeft niet lang negatief effect op veemarkt

De 'stoppersregeling' voor boeren zal maar tijdelijk een negatief effect hebben op de prijzen van koeien op veemarkten. Dat verwacht voorzitter Andries Kingma van de veemarkt in Leeuwarden. Door de regeling doen boeren 60.000 koeien van de hand. Die gaan naar de veemarkt, maar omdat dat niet allemaal in een keer gebeurd, verwacht Kingma geen langdurende effecten. Alleen de komende maanden zullen de prijzen wat lager zijn. Dat er niet langer een negatief effect is, komt omdat in het buitenland nog wel vraag is naar vee.