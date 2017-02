Leeuwarder kinderen vinden kussensloop met sieraden

Kinderen hebben dinsdagmiddag in een sloot langs de Van Loonstraat in Leeuwarden een kussensloop vol met sieraden gevonden. Een van de kinderen heeft de sloop met een stok uit het water gehaald en de politie gewaarschuwd. Die zoekt nu de eigenaar van de sieraden. Mogelijk zijn die gestolen bij een woninginbraak. De sieraden hebben waarschijnlijk lang in het water gelegen, omdat sommige sieraden hun originele kleur niet langer hebben. De politie vraagt of mensen zich willen melden als ze de sieraden herkennen.