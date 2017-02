Verdachten ontvoering Drachten voorgeleid aan rechter

Die kon op de Baalder in Drachten twee verdachten aanhouden, een 26-jarige man uit Surhuisterveen en een 45-jarige vrouw uit Drachten. Op een camping in Boelenslaan zijn nog drie mensen opgepakt. Het gaat om een 37-jarige man uit Drachten, een 21-jarige vrouw uit Augustinusga en een 41-jarige inwoner uit Ureterp. De politiemensen troffen ook een vuurwapen aan. Het wapen is in beslag genomen evenals twee auto's.