Schouten en Ketellapper winne marathon in Zweden

Simon Schouten heeft woensdag in Lulea (Zweden) de derde grandprix op natuurijs gewonnen. De schaatser uit Andijk hield na 100 kilometer Frank Vreugdenhil en Niels Mesu achter zich. Het trio vormde in het tweede deel van de race met Rick Smit en Bob de Vries een kopgroep. In de slotronde (9,5 kilometer) sloeg Schouten een gaatje en pakte zo zijn derde grote overwinning op natuurijs. In 2012 won hij al de 100 van Earnewâld en een jaar later de alternatieve Elfstedentocht. In januari won hij de eerste marathon op natuurijs in Noordlaren.