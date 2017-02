Politie zoekt getuigen van het inrijden op een man

In de Bonairestraat in Leeuwarden is dinsdagmiddag een man met zijn auto op een bewoner van die straat ingereden. Dat was tussen 16.15 en 16.30 uur. De bewoner werd geraakt, maar rende weg en kon daardoor voorkomen dat hij gewond raakte. Een 32-jarige man uit Marsum wordt verdacht van het inrijden op de man. De politie trof de automobilist verderop in zijn auto. Hij is aangehouden en zijn auto is in beslag genomen. De verdachte is ingesloten voor verhoor.

De politie zoekt getuigen van het incident.