Akkrum in actie voor verbouwing Utingeradeelhal

Akkrum komt in actie voor een mogelijke uitbreiding van de sporthal. De Utingeradeelhal zou dan gebruikt kunnen worden voor uitvoeringen en grote bijeenkomsten. Het dorp heeft een grote verscheidenheid aan verenigingen, van koren tot dansgezelschappen. Die hebben op dit moment niet een goed locatie voor uitvoeringen. De alternatieven in het dorp, zoals het zorgcentrum of de kerk, zijn eigenlijk niet geschikt meer, en dus wordt nu gekeken naar de sporthal.