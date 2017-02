Zorgen over sociaal-cultureel werk in Harkema

Plaatselijk belang Harkema maakt zich zorgen over de toekomst van het sociaal-cultureel werk in het dorp, nu de gemeente Achtkarspelen wil bezuinigen. Die bezuinigingen zullen volgens het dorpsbestuur leiden tot het ontslag van de beheerder van het Clubhuis, waarna sluiting van het sociaal-cultureel centrum dreigt. Dat betekent dat veel verenigingen en de vrijdagavondsoos voor de jongeren gaan verdwijnen omdat er geen plek meer is.