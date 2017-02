Politie haalt bewoner azc Drachten van het dak

De politie heeft in de nacht fan dinsdag op woensdag een man van het dak van het asielzoekerscentrum in Drachten gehaald. De man wilde zich van het leven beroven. Omdat men dacht dat de man gewapend was, werd ook een arrestatieteam opgeroepen. Dat hoefde niet in actie te komen.

Een tolk en een speciale onderhandelaar hebben bijna twee uren met de man gepraat. Daarna stapte hij in het bakje van de hoogwerker van de brandweer. Omdat de hulpdiensten massaal uitrukten was er veel commotie rond het incident.