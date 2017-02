Man uit Opeinde gepakt met wapens en drugs

Een 29-jarige man uit Opeinde is opgepakt wegens verboden wapen- en drugsbezit. Bij een routinecontrole bleek dat de verdachte een boksbeugel en een stroomstootwapen bij zich had. Bij het politie-onderzoek in het huis van de verdachte werden ook nog eens twee nepvuurwapens met munitie gevonden en een grote partij drugs, waaronder 138 zakjes hennep.

In het hok bij de woning werd ook een ruimte ontdekt die werd gebruikt als hennepkwekerij. De wapens en drugs zijn in beslag genomen en zullen worden vernietigd.