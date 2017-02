Een bestuurder is dinsdagavond gewond geraakt bij een aanrijding in Drachten. Op de Hegebrechsterleane botsten twee auto's op elkaar. De bestuurder van een van de auto's is met nog onbekende verwondingen naar het ziekenhuis in Drachten gebracht.

Het is nog niet bekend wat de oorzaak van het ongeluk is, mogelijk ging het om een voorrangskwestie. Een berger heeft de twee auto's weggesleept.