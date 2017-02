Actievoerderr Van Beek 'opgetogen' over kinderpardon

Het is nog afwachten hoe de motie precies moet worden uitgevoerd. Verantwoordelijk staatssecretaris Dijkhoff gaf in een reactie aan dat hij niets ziet in de versoepeling. Hij noemt het een "verkiezingsmotie". Dijkhoff komt waarschijnlijk woensdag met een brief over hoe de motie precies zal worden uitgevoerd. Van Beek is heel benieuwd wat er in de brief komt te staan.