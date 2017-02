Tuinvogelconsulenten willen meer adviezen geven

Een tuinvogelconsulent is opgeleid door de Vogelbescherming en weet daarom veel van vogels en hoe die naar de tuin kunnen worden gelokt, bijvoorbeeld door het planten van speciale soorten bomen en planten.

Per jaar heeft Jellema zo'n drie aanvragen voor advies over de tuin. In de hele provincie zijn dit er 15. Volgens de tuinvogelconsulent uit Heeg mogen dit wel veel meer worden, om er zo bewuster van te worden hoe je moet omgaan met de natuur en de vogels in de tuin. Een advies van de vogelconsulent is niet gratis. Ze komen op langs bij de mensen thuis. "Daarna wordt er een plan gemaakt, waar ook de vogelbescherming nog naar kijkt", aldus Jellema.