De antieke kassa die dinsdagmiddag werd gevonden op het sportterrein aan de Mientewei in Gorredijk, is terug bij de eigenaar. Het bleek dat de kassa was gestolen bij een woninginbraak op de De Doppen in Gorredijk.

In die straat zijn meerdere inbraken geweest de afgelopen tijd. De politie vraagt getuigen zich te melden.