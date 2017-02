Het boek 'De ring van Koning Salomo' van Lida Dijkstra maakt kans op de Woutertje Pieterse Priis. Dit is een prijs voor het beste oorspronkelijke Nederlandstalige jeugd- of kinderboek. Aan de prijs is een bedrag van 15.000 euro verbonden.

Behalve het boek van Dijkstra, zijn er nog vijf kandidaten voor de prijs. Op 8 april wordt de winnaar bekend gemaakt.