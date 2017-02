Gerrit Jan Polderman is dinsdag overleden. De VVD-politicus is 70 jaar geworden. Polderman was van 1996 tot 2001 burgemeester van Tytsjerksteradiel. In die periode is hij ook waarnemend burgemeester geweest van de gemeente Boarnsterhim. Begin 2011 ging hij met pensioen.

Hij kwam eind 2011 echter terug in de politiek als waarnemend burgemeester van Smallingerland. Die functie heeft hij tot eind 2012 gehad.