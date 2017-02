Smallingerland houdt hoe dan ook sociale werkvoorziening

Als Caparis verdwijnt, zal de gemeente Smallingerland als het moet zelfstandig doorgaan met de sociale werkvoorziening. Dat zei wethouder Jos van der Horst dinsdag in It Polytburo, het politieke programma van Omrop Fryslân. Smallingerland is een van de acht Friese gemeenten die aandeelhouder zijn van Caparis. Ze zijn het onderling niet eens over de toekomst van Caparis en dat zorgt voor problemen.