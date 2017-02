Weggegooide blikjes kunnen fataal zijn voor vee

Het weggooien van lege blikjes kan fatale gevolgen hebben voor een koe. Dat zegt melkveehouder Gouke Wilpstra uit Siegerswoude. Een blikje wordt kapotgemaaid en de bliksnippers kunnen via het gras of later via de kuil in de maag en ingewanden van de koe geraken. Dat kan zorgen voor bloedingen met de dood tot gevolg.

Wilpstra vond een leeg blik op zijn land, helemaal stuk. Nadat hij alle stukjes bijelkaar gezocht had, zette hij daar een bericht met foto van op internet om mensen te waarschuwen voor de gevaren van zulke blikjes.