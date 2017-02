"PM-kanaal is onveilig voor recreatievaart"

De provincie reageert als volgt op de brief van Van der Pol:

"De brief was vandaag nog niet bij ons binnen gekomen. Het blijkt dat hij vooral over het PM-kanaal gaat, dat sinds 1 januari 2014 eigendom is fan het Rijk/Rijkswaterstaat. De veiligheid op ons water is een belangrijke taak van Provinciale Waterstaat. Wij hebben hier veel tijd en energie in gestoken. Denk bijvoorbeeld aan de staandemastroute via Wergea om het PM-kanaal te ontlasten en aan alle aquaducten in de Zuidwesthoek en de Frisosluis in Stavoren.

De route Heerenveen-Terherne is wel van de provincie. Wij studeren hier op opwaardering. Wij zijn daar terughoudend met het verlenen van (doorvaar)vergunningen voor de beroepsvaart. Grote schepen moeten per reis richting Heerenveen bij de provincie een vergunning aanvragen. Per geval beoordelen wij of begeleiding door onze schepen wenselijk is. Ook op andere plaatsen bekijken wij steeds of er verbeterkansen zijn. Ideeën zijn wat dat betreft welkom.