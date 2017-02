"Cannabiswet moet onderwerp van kabinetsformatie worden"

De nieuwe cannabis-wet moet een belangrijk onderwerp bij de komende kabinetsformatie worden. Dat zegt burgemeester Tjeerd van Bekkum naar aanleiding van de stemming over de cannabis-wet in de Tweede Kamer. Die stemde dinsdag met een kleine meerderheid (77 om 72) in met de zogenoemde 'wietwet'.

In deze nieuwe wet staat dat professionele telers een ontheffing kunnen krijgen voor het verbouwen van hennep. Dit moet een einde maken aan de praktijk dat hennep wel mag worden verkocht in een coffeeshop, maar niet mag worden geteeld of aangevoerd.