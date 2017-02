Vader en zoon uit Oldeholtpade mogen jaar niet boeren

De boer en zijn zoon mogen in de proeftijd van drie jaar ook geen dieren houden, zo is geëist. En ze moeten verplicht meewerken aan de contrôles van de NVWA (Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit). Binnen een maand na het vonnis van de rechtbank moeten alle dieren weg zijn. Volgens officier van justitie Van Ieperen zijn deze maatregelen nodig, omdat vader en zoon niet voor hun vee kunnen zorgen.

Bij verschillende contrôles in 2014 en 2015 constateerde de NVWA dat het slecht gesteld was met de verzorging van de dieren. Het vee had geen droge en schone ligplekken, ze hadden te weinig water, kadavers werden niet op tijd afgevoerd en veel dieren liepen er verwaarloosd bij.

Het bedrijf werd uiteindelijk in de zomer van 2016 ontruimd, zlefs de drie honden werden meegenomen. Volgens Van Ieperen was er op dat moment sprake van een onhoudbare situatie. De ontruiming zorgde voor twee incidenten: de vader zou een medewerkster van de NVWA met de dood hebben bedreigd; de zoon zou zich daarna met een hond in zijn auto hebben opgesloten.

Volgens vader en zoon viel het allemaal wel wat mee met de verzorging van de dieren: "Ik deed wat ik kon, in grote lijnen was wel in orde", aldus senior. Hij is anderhalf jaar ziek geweest en in die tijd ging het wel wat minder. Een bevriende veearts constateerde dat het vader en zoon wat boven het hoofd was gegroeid. De zoon holp zijn vader, naast zijn reguliere baan, zoveel mogelijk. De NVWA legt een claim van 100.000 euro bij de vader, de zoon zou 30.000 euro moeten betalen, maar dat geld hebben ze niet. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.