Harlingen moet twist over fietspad buiten rechtzaal oplossen

De gemeente Harlingen moet haar geschil met een boerenechtpaar over een fietspad proberen op te lossen buiten de rechtszaal. Dat heeft de Raad van State ze dinsdag aangeraden. Harlingen wil een fietspad hebben tussen Midlum en Wijnaldum en dat zou over het terrein van de boer gaan, maar die wil dat niet. Hij en zijn vrouw zijn bang dat dat voor veel overlast zorgt.

De Raad van State bekijkt alleen of de gemeente Harlingen de aanleg van het fietspad juridisch wel goed heeft geregeld in het bestemmingsplan. De uitspraak is over een paar weken.