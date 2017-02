Kippenboer Hans Hazenberg uit Abbega denkt de oplossing te hebben gevonden voor de vogelgriep: hij heeft doeken bij zijn stal opgehangen, die de lucht filteren. Het bedrijf van Hazenberg werd in december getroffen door de ziekte, met als gevolg dat 63.000 kippen afgemaakt moesten worden en zijn bedrijf op slot ging.

Hazenberg heeft maandag weer 75 kippen gekregen. Die moeten testen of de stallen schoon zijn. Als dat het geval is, dan wordt zijn bedrijf over drie weken weer vrijgegeven.