Wie bedenkt de namen voor de nieuwe veerboten van Doeksen?

Rederij Doeksen vraagt mensen om namen te bedenken voor twee nieuwe schepen die volgend jaar in gebruik worden genomen. Ze worden momenteel gebouwd in Vietnam. Doeksen zoekt namen die verbonden zijn met de rederij, met de Waddenzee en de eilanden Terschelling en Vlieland. Mensen die de winnende namen bedenken, kunnen daar een mooie prijs voor krijgen: ze mogen mee als de schepen voor het eerst varen en zijn er bij als ze officieel in gebruik worden genomen.