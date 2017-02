Friese paaldanseressen trainen voor wereldkampioenschap

De Friese paaldanseressen Tirsa Hagen uit Sneek en Josien Hoekstra uit Bolsward gaan naar het wereldkampioenschap paaldansen dat in juni in Den Bosch wordt gehouden. Het duo is onlangs Nederlands kampioen geworden bij de doubles mixed. Paaldansen, ook wel 'Pole-fitness' genoemd, is een zware sport. Het komt vooral aan op kracht en lenigheid. De dames trainen momenteel zo'n vier keer per week in de dansschool van Hagen in Sneek.