Sasbrug Harlingen mogelijk maanden uit roulatie

Het defect aan de Sasbrug in Harlingen kan mogelijk maanden duren. De brug is onderhevig aan slijtage, waardoor er de afgelopen tijd vaak storingen waren. Daarom is besloten om de brug open te zetten en eerst niet meer te gebruiken. Mensen die van het treinstation Harns Haven naar de veerboten lopen, moeten nu een paar honderd meter verder lopen.