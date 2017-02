Kippenboer Abbega heeft weer testkippen in de stal

Kippenboer Hans Hazenberg van Abbega heeft weer kippen in zijn stallen lopen. Nog niet de 63.000 die er eind verleden jaar liepen, maar slechts 75. Die 75 moeten testen of het bedrijf van Hazenberg weer vrij is van vogelgriep. De ziekte werd begin december op het bedrijf in Abbega vastgesteld. Daarna moesten alle dieren geruimd worden en ging het bedrijf op slot.

Al de testkippen over drie weken niets mankeert mag Hazenberg zijn stallen weer vullen. Er komen dan eerst 15.000 kippen, in mei volgen nog eens een kleine 50.000.