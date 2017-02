Basketbalclub Aris zoekt een nieuwe hoofdsponsor. Het contract met verzekeraar Univé, de huidige sponsor, loopt aan het einde van dit seizoen af. Univé was vier jaar lang aan de club verbonden. De nieuwe hoofdsponsor moet er mede voor zorgen dat het basketbal in Leeuwarden ook in de toekomst blijft bestaan. Aris zoekt een sponsor die zich voor langere tijd aan de club verbindt.