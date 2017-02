Gemeentebelangen Achtkarspelen maakt zich grote zorgen over de voorgenomen verhuizing van de kozijnenfabryk Europrovyl van Augustinusga naar Leeuwarden. Bij het bedrijf werken honderd mensen en daarmee is het een belangrijke werkgever in het dorp.

De raadsfractie wil nu van de gemeente Achtkarspelen weten of de verhuizing nog te stoppen is en wat voor rol de gemeente kan spelen om het bedrijf voor het dorp te behouden.