Fietser (78) uit Kootstertille gewond bij aanrijding

De fietser die maandag ernstig gewond raakte bij een botsing op de Betonwei bij Harkema, is een 78-jarige man uit Kootstertille. Het slachtoffer stak over op de kruising van de Reitsmastrjitte met de Betonwei en werd geschept door een auto met aanhanger. De fietser viel hard en zijn fiets brak door de klap in tweeën.

De helpdiensten rukten massaal uit, ook is er een traumahelikopter ingezet. De man is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De Betonwei was vanwege het ongeluk tijdelijk afgesloten voor het verkeer.