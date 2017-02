Stoppersregeling in trek bij boeren

Veel belangstelling

"We hebben gisteren meer dan twee keer zoveel aanvragen ontvangen. Dat was voor staatssecretaris Martijn van Dam reden om de inschrijving vooreerst stop te zetten. Alle aanvragen die vandaag nog binnenkomen via de post worden niet meer meegenomen met de aanvragen die gisteren digitaal zijn ingestuurd. Op basis van de aanvragen wordt geloot en gekeken of de veehouder daadwerkelijk in aanmerking komt voor de regeling," zegt woordvoerder Heleen Haverkort van Economische Zaken.

Boeren horen dan binnen vier weken of ze wel of geen geld krijgen. Hoeveel Friese boeren gebruik willen maken van de regeling, kan Haverkort nog niet zeggen. "We moeten alle aanvragen nu eerst gaan bekijken en analyseren. Later op de dag hoop ik meer details te kunnen geven."

LTO Noord

Volgens Wiebren van Stralen van LTO Noord is het heel snel gegaan. "Het is net als een run op consertkaartjes, deze regeling is heel populair." Van Stralen denkt dat veel boeren gewacht hebben op het goede moment om te stoppen met het bedrijf. "Ze hebben uitgekeken naar het meest aantrekkelijke aanbod en dat was er nu met deze regeling."

Het ministerie van Economische Zaken zal op korte termijn in nieuw bestuurlijk overleg organiseren om over de volgende openstelling van de stoppersregeling te praten.