Vrouw vernielt voor de vijfde keer politiebureau Oosterwolde

De ruiten van het politiebureau in Oosterwolde zijn in de nacht van maandag op dinsdag voor de vijfde keer vernield door een 30-jarige vrouw uit het dorp. De afgelopen dagen vernielde de vrouw de ruiten al vaker. Ze wordt elke keer aangehouden, maar daarna weer vrijgelaten. De vrouw heeft ook honderden keren het alarmnummer 112 gebeld. De vrouw is bekend bij de GGD, maar die vindt het tot nu toe niet nodig om de vrouw verplicht op te nemen.