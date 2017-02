NHL doet onderzoek naar game voor kinderen met autisme

Het onderzoek moet nieuwe manieren van trainingen opleveren, met hulp van bijvoorbeeld een tablet of een smartphone. In het onderzoek staat een kind met autisme, de vader en moeder van het kind met autisme en de hulpverleners centraal. Studenten pedagogiek en studenten Communication en Multimediadesign zullen kunnen afstuderen met het project.

Volgens lector Job van ‘t Veer van het ‘Instituut Zorg & Welzijn’ van de NHL zijn de hedendaagse trainingsmethoden vaak minder effectief. “Misschien kunnen we de methoden ontwikkelen die beter aansluiten”, zo zegt Van ’t Veer. “Wat ze leren in de trainingen moeten kinderen vaker in het echte leven toepassen. Dat gaat nog niet goed genoeg zo zeggen de zorginstellingen. “