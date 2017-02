"Plan VMBO-MBO-combi minister Bussemaker niet zonder risico"

Werk krijgen en werk houden

“Het risico is dat we voor die specifieke doelgroep de VMBO en MBO opleiding gaan versmallen, en dat alleen maar om ze zo snel mogelijk aan het werk te krijgen. Waardoor ze niet goed toegerust zijn op de vraag of ze ook aan het werk kunnen blijven”, zo zegt de onderwijsman, die ook in de landelijke MBO-raad zit.

Wat als ze 25 of 30 zijn?

"Die leerlingen komen met hun 17e bij ons van school af en gaan aan het werk, en mijn grote vraag is dan wat er gebeurt als ze 20, 25 of 30 zijn. Hebben ze dan de goeie bagage om aan het werk te blijven en verder ook te functioneren in een steeds ingewikkelder wordende maatschappij. De basis is naar mijn mening te smal."