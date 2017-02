Chauffeurs: "Maatregelen Arriva leveren niet veel op"

Reden van de krappere tijden ijs dat de routes langer zijn geworden na de overname van Qbuzz door Arriva. Er is bijna geen speling meer. “We moeten in Drachten eerst naar het transferium en dan via het ziekenhuis naar het centrum. Daar is geen tijd voor gerekend.”

Meer risico’s

De chauffeurs moeten sneller rijden om op tijd te kunnen komen. “Er wordt hard gereden om de tijd te halen. Er wordt meer risico genomen.” Als het druk is in het verkeer of er is meer oponthoud, bijvoorbeeld door werkzaamheden in het centrum van Leeuwarden, dan komen de bussen later aan dat in de dienstregeling staat. Het gevolg hiervan is dat de pauze in zulke gevallen in de verdrukking komt.

“50 of 60 in 30-km gebied”

Een chauffeur die anoniem wil blijven, zei tegen Omrop Fryslân dat er weleens met 50 of 60 kilometer per uur door dorpen wordt gereden, waar 30 de maximumsnelheid is. Een andere chauffeur wijst erop dat het niet alleen aan Arriva ligt, maar ook aan de Provincie Fryslân die bij de gunning de scherpste prijs liet meewegen.

"Ik laat me niet opjagen"

Waar een andere chauffeur zegt dat hij veel plezier in zijn werk heeft. “Ik vind het prachtig werk en laat me niet opjagen.”