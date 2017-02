Jong Cambuur sluit wedstrijd tegen Heracles winnend af

Vujicevic die voor de rust nog wat terug en bracht de spanning weer in de wedstrijd. In de tweede helft was Jong Cambuur om de voorsprong uit te breiden. Doelpunten vielen er echter niet meer, waardoor het in de laatste vier minuten extra tijd toch nog spannend werd. Toch konden de Leeuwarders uiteindelijk de winst over de streep trekken.