Gemeenschappelijke regelingen "slecht voor democratie"

De gemeenschappelijke regeling, of te wel de GR, is een samenwerking van de acht gemeenten die betrokken zijn bij Caparis. Die staat onder druk vanwege de diverse fusies over de werkstructurering van het bedrijf. De ondernemingsraad van Caparis denkt aan juridische stappen tegen de samenwerking, omdat die volgens hun niet volgens de wet werkt.

Ondertussen snappen sommige raadsleden van de acht Caparisgemeenten ook niet meer hoe het nu allemaal zit. Ze hebben voor hun gevoel helemaal geen grip meer op de situatie.

De gemeenschappelijke regeling is een samenwerking van acht gemeenten (Leeuwarden, Heerenveen, Smallingerland, Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Achtkarspelen, Opsterland en Tystjerksteradiel).