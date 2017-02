IJswegecentrale kan moeilijk aan jonge vrijwilligers komen

Friese ijswegencentrales kunnen niet goed aan jonge vrijwilligers komen. Dat zegt ijsmeester Piet Adema uit Sneek, vlak voor het 75-jarig jubileum van de ijswegencentrales van Sneek, Bolsward en Raarderhim. "Er zijn wel enthousiaste mensen, maar die moet je met lampjes zoeken. Wij hebben mensen nodig die over kou kunnen."

Bij de ijswegencentrale zitten steeds minder mensen die persoonlijke ervaring hebben in het organiseren van grote tochten op natuurijs. De laatste waar Adema zelf bij betrokken was, was de Elfstedentocht van 1997.