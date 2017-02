Brug in Harlingen defect: verder lopen van trein naar boot

De Sasbrug in Harlingen is mogelijk voor langere tijd niet te gebruiken voor voetgangers en fietsers. De brug tussen de Willemshaven en de veerhaven in Harlingen heeft een defect aandrijfwerk. De brug is opengezet zodat de schepen er nog wel doorheen kunnen. Mensen die van het treinstation Harlingen-Haven naar de boten lopen, moeten nu over de Havenbrug en de Prins Hendrikbrug. Dat is net wat verder lopen.