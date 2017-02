Mogelijk werkstraf voor mishandeling plassende Harlinger

In 39-jierrige Harnzer en in 44-jierrige man út Peins kinne mooglik 60 oeren wurkstraf krije foar mishanneling. De manlju sloegen yn jannewaris ferline jier in Harnzer yninoar, dy't yn syn eigen tún stie te pisjen. It slachtoffer rûn dêrby in harsenskodding in in kniesde rêch op.