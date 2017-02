Grouster moet de gevangenis in voor stelen van regenpijpen

Een 52-jarige inwoner uit Grou heeft van de echter zes weken celstraf gekregen voor het stelen van koperen regenpijpen. De diefstal werd gedaan bij de protestanse kerk van Jellum. De man werd betrapt toen hij later in de nacht rondhing op een begraafplaats in Weidum. Een getuige waarschuwde de politie. De Grouster werd daarop bij Boksum aangehouden.

De man is geen onbekende van de politie. Zo werd hij op 5 oktober bij Potmarge in Leeuwarden aangehouden omdat hij met een mes stond te zwaaien. Bij zijn aanhouding had de Grouster een gram heroïne bij zich.