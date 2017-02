De Friese voetbalsters Sisca Folkertsma, Sherida Spitse en Loes Geurts zitten bij de selectie van de Oranjevrouwen die in maart meedoen aan de Algarve Cup in Portugal. In het toernooi treffen ze onder andere China, Australië en Zweden als tegenstander. De vrouwen bereiden zich voor op het EK dat deze zomer in eigen land wordt georganiseerd.