Boer zoekt Vrouw-kandidate: "Waar is de escape knop?!"

Vonk

“Ik was als allerlaatste aan de beurt. Dan heb je van de vrouwen voor je al gehoord hoe het is. We hadden het gewoon over het werk gehad. En voor ik het wist, lag ik eruit. Het was voor mij heel onrealistisch”, zegt ze. Ze is er niet echt rouwig om dat ze niet door is, omdat de vonk tussen boer Marc en haar niet oversloeg.

Escape-knop

Nynke-Rixt had al het idee dat ze niet door zou gaan. “Hij lijkt op televisie alsof alle vrouwen die meedoen smachtend en wanhopig naar hem kijken van ‘kies mij. kies mij!’Maar voor mij was de realiteit dat ik wist dat ik zou worden afgewezen. Dus ik dacht eigenlijk. O jee, shit, waar is de escape-knop.?!"

Toch vindt ze het leuk dat ze heeft meegedaan aan het programma. Ze heeft het zondag met buren gekeken. “We hebben er een feestje van gemaakt en er hard om gelachten.”