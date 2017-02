Een man uit Harkema heeft een taakstraf van 40 uur gekregen, omdat hij met alcohol op in de auto was gestapt en een straatlamp had omgereden. Ook had hij bijna een groepje meisjes op de fiets aangereden.

Een politieman die toevallig in de buurt was, ging achter hem aan en belde ondertussen zijn collega's. De man uit Harkema viel de politieman aan en bedreigde hem met de dood. Hij werd uiteindelijk in een café opgepakt. Naast de werkstraf mag de man ook een half jaar niet meer autorijden.