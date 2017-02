Actie tegen hondenpoep: Een echt baasje houdt het schoon

Poep blijft 's winters vaak liggen

De actie begint in februari, omdat de overlast in de winter groter is. Hondenbezitters laten volgens wethouder Diks de poep vaker liggen tijdens de koude, donkere wintermaanden. Bovendien is er in de winter minder sociale controle dan in de zomermaanden. De nieuwe campagne van de gemeente Leeuwarden zet in op voorlichting en voorzieningen zoals hondenpoepbakken, en op verbalisering van baasjes die weigeren de hondenpoep op te ruimen.

Controle ook in burger

De boetes zijn fors. Op het niet meenemen van hondenpoep staat een boete van 97 euro. De hond los laten rondlopen op plekken waar dat niet mag, kost 140 euro. De dertig medewerkers van het Team Handhaving van de gemeente zullen toezicht houden. Om de pakkans te vergroten, doen ze dat niet alleen in uniform, maar ook in burger. De actie is ook als een positieve impuls bedoeld, aldus de wethouder. Baasjes moeten erop gewezen worden hun verantwoordelijkheid te nemen. Mensen die hondenpoep willen opruimen, kunnen gratis zakjes en grijpers krijgen.

Poep bij speelplaats "kan echt niet"

Als hondenbezitter heeft mevrouw Diks zelf ook ervaring 'met de materie'. De wethouder van milieu ruimt de poep van haar hond altijd op. Haar echtgenoot doet dat ook. Ze komt te vaak mensen tegen die dat niet doen. "Hondepoep vlak bij een kinderspeelplaats laten liggen, zoals hier in dit park, vind ik echt niet kunnen", zegt Diks. "Dan is handhaving echt op z'n plaats."