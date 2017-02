In Fryslân Hjoed deze week aandacht voor vechtscheidingen. Rechter Klijn vertelt maandagavond meer over hoe het anders moet in de rechtspraak. Want zo als het nu gaat, gaat het niet goed. Klijn is één van de rechters die het visiedocument heeft geschreven dat nu landelijk wordt ingevoerd.

Het volledige gesprek met rechter Klijn staat bij dit artikel. Ook dinsdag besteedt Fryslân Hjoed aandacht aan vechtscheidingen.