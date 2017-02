FNV: "Chauffeurs zitten soms huilend in de kantine"

FNV roept Arriva op tot actie in verband met de dienstregeling voor buschauffeurs in Fryslân. Volgens de vakbond zijn de rijtijden veel te krap en zorgt dit voor grote ontevredenheid bij de chauffeurs. "Zij zitten soms huilend in de kantine. Ze rijden op hun tandvlees. De maat is nu echter vol", schrijft FNV in een pamflet.

De krappe tijden zorgen voor problemen met overstappen en instappen, meldt de vakbond. Om toch op tijd te zijn zouden chauffeurs geregeld hun pauze overslaan.