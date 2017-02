"Deze man kan vertrekken, zonder meer!"

Niets gemerkt

Van der Schaaf kent de verdachte niet. Hij heeft onlangs een keer onenigheid gehad om geluidsoverlast, maar weet verder niets van de man. Dat moet in de toekomst veranderen. De campingeigenaar wil voortaan precies op de hoogte zijn van wie er op zijn camping staat. "Ik wil zien wie ik hier op de camping heb. Ik wil deze drukte niet", zegt hij.

Van de politie-inval heeft Van der Schaaf niets meegekregen. "Het is zo Rêst en Romte hier, je slaapt er gewoon doorheen. Ik heb er niets van gemerkt", zegt hij met een knipoog. Hij hoorde pas maandagochtend van de ontvoering en de politie-inval.

Getuige

Campinggast Rietje Molenaar was wel getuige van de politie-inval. Omstreeks kwart over een in de nacht sloeg de hond van Molenaar aan nadat de politie aankwam op de camping. "We zagen voldoende aan politie en twee politiehonden. Dat verliep goed en rustig. Toen hebben ze een inval gedaan in een caravan en daarna was de rust snel weer teruggekeerd." Molenaar is wel geschrokken dat er een wapen in de caravan van de verdachte is gevonden.

Van der Schaaf hoopt dat de rust nu definitief is wedergekeerd en dat zoiets niet weer gebeurd op zijn camping Rêst mei Romte.