Vijfling lammetjes geboren in Sanjesfertier

In speel- en dierenpark Sanjesfertier in Feanwâlden is een vijfling lammetjes geboren. Een vijfling komt in Nederland niet zo heel vaak voor. Het was dan ook een grote verrassing voor de verzorgers van het dierenpark.

Door het grote aantal lammetjes, waren ze erg klein van stuk. De kleinste van het stel was maar anderhalve kilo zwaar. De lammetjes worden bijgevoerd met de fles en warm gehouden onder een warmtelamp. De moeder was ziek geworden van de dracht, maar maakt het nu goed.